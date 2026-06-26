ليتراجع عدد السفن الكورية العالقة في مضيق هرمز إلى 5 سفن، وفق وكالة "يونهاب"..

8 سفن كورية جنوبية أخرى عالقة تعبر مضيق هرمز ليتراجع عدد السفن الكورية العالقة في مضيق هرمز إلى 5 سفن، وفق وكالة "يونهاب"..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، عبور 8 سفن أخرى تديرها شركات تابعة لها، من مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤولين في وزارة الشؤون البحرية الكورية الجنوبية أن السفن الثماني عبرت المضيق بشكل آمن اليوم الجمعة.

وأوضح المسؤولون أن ذلك يأتي بعد عبور 13 سفينة أخرى في وقت سابق، وهي من أصل 26 سفينة كانت عالقة في المضيق.

وبهذا يرتفع عدد السفن الكورية الجنوبية التي غادرت المضيق خلال اليومين الماضيين إلى 21 سفينة، فيما تراجع عدد السفن الكورية المتبقية إلى 5 فقط.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس الخميس مغادرة 13 سفينة من أصل 26 كانت عالقة في مضيق هرمز.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز ملفات التفاوض بين واشنطن وطهران في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والسلع بين الخليج العربي والأسواق الدولية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت إعادة فتح المضيق أمام الملاحة التجارية، بعد أن أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.

ويقع مضيق هرمز بين السواحل الإيرانية شمالا والعُمانية جنوبا، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويعد أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية.