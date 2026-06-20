السلطات فتحت تحقيقا رسميا في الحادثين للوقوف على ملابساتهما..

7 قتلى في هجوم مزدوج شمال غرب باكستان السلطات فتحت تحقيقا رسميا في الحادثين للوقوف على ملابساتهما..

أنقرة / الأناضول



قُتل 7 أشخاص وأُصيب 3 آخرون، السبت، في هجومين منفصلين وقعا في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

ونقلت شبكة "جيو نيوز"، عن السلطات المحلية في بانو قولها إنها تلقت بلاغات حول تفجيرين وقعا خلال فترة زمنية قصيرة في المنطقة.

وأوضحت السلطات أن الانفجار الأول نجم عن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وأضافت أن انفجارا ثانيا وقع في الموقع نفسه بعد وقت قصير، ما أدى إلى مقتل شخصين إضافيين، ليرتفع عدد القتلى إلى 7، فيما أُصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة.

وأكدت السلطات أنه تم فتح تحقيق رسمي في الحادثين للوقوف على ملابساتهما.



وتشهد باكستان هجمات مسلحة بشكل متكرر، خاصة في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتنشط في هذين الإقليمين جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق البشتون والبلوش، بينما تنفذ في المقابل هجمات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان الباكستانية بالتمركز في أفغانستان وتنسيق هجماتها من هناك، في حين تنفي السلطات الأفغانية هذه الاتهامات.

أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان"، الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان وإدارته من قبل السكان البلوش.