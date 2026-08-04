تستحوذ على 15 بالمئة من إجمالي شركات القطاع عالميا، فيما تجاوز حجم صناعتها نحو 176.7 مليار دولار خلال 2025..

6600 شركة.. الصين توسع حضورها العالمي في الذكاء الاصطناعي تستحوذ على 15 بالمئة من إجمالي شركات القطاع عالميا، فيما تجاوز حجم صناعتها نحو 176.7 مليار دولار خلال 2025..

إسطنبول/ الأناضول



وسعت الصين حضورها في قطاع الذكاء الاصطناعي عالميًا، بعدما تجاوز عدد الشركات العاملة في هذا المجال لديها 6600 شركة حتى يونيو/حزيران 2026، بما يمثل 15 بالمئة من إجمالي شركات القطاع في العالم.

جاء ذلك وفق بيانات أعلنتها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الثلاثاء، ونقلتها وكالة أنباء "شينخوا" المحلية.

وقدّرت الأكاديمية، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، حجم صناعة الذكاء الاصطناعي في البلاد بأكثر من 1.2 تريليون يوان، ما يعادل نحو 176.7 مليار دولار، خلال 2025، بزيادة سنوية بلغت 40 بالمئة.

وأوضحت أن الصين طورت منظومة صناعية متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، تشمل البنية التحتية الأساسية، والنماذج والأطر، والتطبيقات المخصصة لقطاعات مختلفة.

واستحوذت التطبيقات على 55 بالمئة من إجمالي سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي خلال 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 22 بالمئة.

وبلغت حصة البنية التحتية الأساسية 38 بالمئة، بنمو سنوي نسبته 59 بالمئة، فيما استحوذت النماذج والأطر على 7 بالمئة، مسجلة نموًا بنسبة 189 بالمئة.

وذكرت الأكاديمية أن صناعة الذكاء الاصطناعي تتركز بدرجة كبيرة في عدد محدود من المناطق الصينية، إذ تستحوذ بكين وقوانغدونغ وشانغهاي وتشجيانغ وشاندونغ على أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الصناعة في البلاد.

وأضافت أن نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والوكلاء الأذكياء والرقائق المتخصصة تشهد تطورًا سريعًا، بالتزامن مع تنوع المنتجات واتساع استخدامها في القطاعات التقليدية.

وتسعى الصين إلى تعزيز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، وسط منافسة تكنولوجية متصاعدة مع الولايات المتحدة، لا سيما في مجالات الرقائق المتقدمة والنماذج والروبوتات.

وتخضع صادرات بعض الرقائق الأمريكية المتقدمة إلى الصين لضوابط وترخيص مسبق، ضمن قيود تكنولوجية وتجارية تفرضها واشنطن في إطار المنافسة بين البلدين.