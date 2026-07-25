ووفاة فلسطيني متأثرا بجروح أُصيب بها في قصف إسرائيلي 14 يوليو الجاري

4 قتلى و23 مصابا حصيلة ضحايا هجمات إسرائيل على غزة السبت ووفاة فلسطيني متأثرا بجروح أُصيب بها في قصف إسرائيلي 14 يوليو الجاري

غزة / الأناضول

قتل 4 فلسطينيين وأصيب 23 آخرون، السبت، في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، فيما توفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، في بيان، إن "مدير شرطة محافظة شمال غزة، العميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاما)، استشهد إثر استهدافه من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة".

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة هوائية قرب مفترق الغزالي في حي الشيخ رضوان، ما أسفر عن مقتل المقادمة وإصابة آخرين.

وفي حادثة منفصلة، قال مصدر طبي للأناضول إن 11 فلسطينيا أصيبوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين أمام مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي بإصابة فلسطينيين اثنين بجروح خطيرة إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعا لمدنيين غرب منطقة الزوايدة وسط القطاع.

كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدفت مركبة قرب دوار أبو شرخ شمالي قطاع غزة، وفق المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر الطبي أن الفلسطيني يامن عبيد توفي متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي وقع في 14 يوليو/تموز الجاري، فيما ذكرت مصادر محلية للأناضول أنه ينتمي إلى جهاز الشرطة الفلسطينية.

وفي وقت لاحق، أفاد مصدر طبي آخر بمقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما سيدة، وإصابة 4 آخرين، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف منزلا في حي البراق بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما قتل فلسطيني وأصيب 5 آخرون بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين في محيط "شارع 5" بمنطقة مواصي خان يونس، وفق مصدر طبي للأناضول.

وأضاف المصدر أن القتيل يدعى خالد زكي البريم (18 عاما)، فيما أفادت مصادر من أسرته للأناضول بأنه كان طالبا في الثانوية العامة، وكان قد عاش "فرحة نجاحه يوم أمس".

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت، الجمعة، نتائج الثانوية العامة في ظل ظروف استثنائية عاشها طلبة قطاع غزة، الذين واصل كثير منهم الدراسة رغم النزوح، بعد تعطل العملية التعليمية وتدمير إسرائيل معظم المدارس.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار، عن مقتل 1191 فلسطينيا وإصابة 3853 آخرين، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة في غزة، السبت.

ويصف فلسطينيون اتفاق وقف إطلاق النار بأنه "وهم"، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتواصل إغلاق المعابر، باستثناء السماح بإدخال كميات محدودة من المساعدات، ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 73 ألف قتيل، وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.