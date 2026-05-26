4 قتلى بغارة إسرائيلية أمريكية على سفن إيرانية قرب مضيق هرمز قرب جزيرة لارك، فيما أعلنت إيران الاثنين إسقاط مسيرة في الخليج بنظام دفاعي جديد

إسطنبول/ سردار دينجل / الأناضول

أفاد إعلام إيراني، الثلاثاء، بمقتل 4 أشخاص على الأقل، بغارة أمريكية إسرائيلية استهدفت سفنًا إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز.

يأتي ذلك وسط تضارب التقارير عن قرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب من جهة، وأخرى تتحدث عن قرب توجيه ضربات جديدة لإيران.

وبحسب وكالة "فارس" شبه الرسمية، ضربت طائرات أمريكية وإسرائيلية سفنًا إيرانية جنوب جزيرة لارك في مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل عدة إيرانيين.

ولم تؤكد الوكالة العدد الدقيق للضحايا، إلا أن بعض التقارير الإعلامية المحلية أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص.

والاثنين، أفادت وكالة "فارس" بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

ولم توضح الوكالة أسباب الانفجارات، كما لم يصدر أي تصريح رسمي حول ذلك.

والاثنين أيضا، أعلنت إيران إسقاط مسيرة في الخليج عبر نظام دفاعي جديد.

والأحد، أورد موقع "إكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ادعاءات تفيد بأن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

والسبت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.​​​​​

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

كما نفذت طهران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها الأردن وسلطنة عمان، وأسفر بعضها عن قتلى وجرحى عربا وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.