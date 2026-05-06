4 سفن لأسطول الصمود تتقدم في المياه الإقليمية اليونانية باتجاه غزة بين شبه جزيرة مورا وجزيرة كريت، بحسب مسؤولين في الأسطول

أنقرة/ الأناضول

أعلن مسؤولون في "أسطول الصمود العالمي" أن 4 سفن انطلقت من ميناء سيراكوزا الإيطالي يوم 2 مايو/ أيار الجاري، وتواصل تقدمها في المياه الإقليمية اليونانية نحو قطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إنسانية.

وأشار بيان صادر عن مسؤولي الأسطول، إلى أن السفن الأربع تواصل التقدم بين شبه جزيرة مورا وجزيرة كريت.

وأضاف البيان أن 32 سفينة أخرى تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي" لا تزال متمركزة قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة كريت بشكل منسق، مشيراً إلى أن خطة تحرك الأسطول ستتضح خلال الساعات المقبلة.

وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عدوانا في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، مستهدفا قوارب تقل ناشطين ضمن "أسطول الصمود".

ووفقا لمسؤولين في الأسطول، كان على متن قواربه 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي احتجز 21 قاربا على متنها نحو 175 ناشطا، بينما أبحرت بقية القوارب نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر/ أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في الشهر التالي، أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم على مدار عامين، بدءا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ​​​​​​​