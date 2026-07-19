-اجتازت أربع برمجيات طورتها شركة هافيلسان في مجالات القيادة والسيطرة، وتبادل البيانات، ونقل المعلومات الآمن، وتكامل الأنظمة، الاختبارات بنجاح خلال مناورات "CWIX" لاختبار قابلية التشغيل البيني بين أنظمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

4 برمجيات لـ"هافيلسان" التركية تجتاز اختبارات الناتو -اجتازت أربع برمجيات طورتها شركة هافيلسان في مجالات القيادة والسيطرة، وتبادل البيانات، ونقل المعلومات الآمن، وتكامل الأنظمة، الاختبارات بنجاح خلال مناورات "CWIX" لاختبار قابلية التشغيل البيني بين أنظمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

4 برمجيات لـ"هافيلسان" التركية تجتاز اختبارات الناتو

-اجتازت أربع برمجيات طورتها شركة هافيلسان في مجالات القيادة والسيطرة، وتبادل البيانات، ونقل المعلومات الآمن، وتكامل الأنظمة، الاختبارات بنجاح خلال مناورات "CWIX" لاختبار قابلية التشغيل البيني بين أنظمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

المدير العام لشركة هافيلسان، محمد عاكف نجار:

-عززنا بشكل أكبر خبرتنا الطويلة في تطوير الأنظمة المتوافقة مع معايير الناتو وتحقيق التوافق التشغيلي، وذلك من خلال الشهادات التي حصلنا عليها.