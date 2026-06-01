3.8 ملايين مستفيد من حملة أضاحي "الإغاثة التركية" لعام 2026 هيئة الإغاثة الإنسانية التركية وفرت 43 ألفا و80 حصة من الأضاحي لإيصالها إلى الفلسطينيين

إسطنبول / الأناضول

استفاد أكثر من 3.8 ملايين شخص من حملة الأضاحي التي نفذتها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) في العام الجاري.

وأعلنت الهيئة في بيان أصدرته الاثنين، أنها ذبحت أضاحٍ بما يعادل 94 ألفا و467 حصة ضمن برنامج التوكيل بالأضاحي للعام الهجري 1447 (2026 ميلادي).

وذكرت الهيئة أنها أكملت عمليات الذبح لهذا العام ضمن حملتها السنوية التقليدية للتضحية بالوكالة، داخل تركيا وخارجها في 61 دولة.

وأوضحت أنها قامت بذبح 43 ألفا و80 حصة من الأضاحي لإيصالها إلى الفلسطينيين.

وذكرت أنه بسبب الظروف الصعبة الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها، جرى ذبح الجزء الأكبر من هذه الأضاحي خارج فلسطين، ويُستهدَف إيصال لحومها إلى غزة بعد تعليبها وحفظها في عبوات.

ومع استكمال عمليات التوزيع المخطط لها في غزة، ستكون الهيئة قد أوصلت لحوم الأضاحي إلى أكثر من 3.8 ملايين شخص ضمن أعمال عيد الأضحى لعام 2026.

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بذبح 4 آلاف و935 حصة أضحية في السودان، وألف و771 حصة في اليمن، وألف و925 حصة في أراكان.

أما داخل تركيا، فقد تم ذبح 3 آلاف و210 حصص من الأضاحي وتوزيعها على الأسر المحتاجة.

كما قامت الهيئة، بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الأيتام والأطفال المحتاجين، بتوزيع ما مجموعه 32 ألفا و322 قطعة من ملابس العيد في 26 دولة، من بينها تركيا.