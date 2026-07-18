37 مليار يورو حجم تجارة السيارات بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2025 قيمة صادرات الاتحاد لتركيا بلغت 18.8 مليار يورو، فيما بلغت صادرات تركيا للاتحاد 18.5 مليار يورو

واشنطن/ الأناضول



بلغت حجم التبادل التجاري للسيارات بين تركيا والاتحاد الأوروبي 37 مليار يورو عام 2025.

وبحسب البيانات التي نشرتها رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية مؤخرا، صدَّر الاتحاد الأوروبي إلى تركيا 811 ألفا و957 سيارة جديدة خلال عام 2025.

وارتفعت قيمة هذه الصادرات بنسبة 24.8 بالمئة مقارنة بعام 2024 لتصل إلى 18.8 مليار يورو.

وبذلك أصبحت تركيا ثالث أكبر سوق لصادرات السيارات الجديدة من الاتحاد الأوروبي، واستحوذت على 11.1 بالمئة من إجمالي صادراته في هذا القطاع.

في المقابل، صدَّرت تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي 797 ألفا و721 سيارة جديدة خلال عام 2025، بقيمة بلغت 18.2 مليار يورو، وبزيادة سنوية قدرها 18.5 بالمئة.

وبلغت حصة السيارات الكهربائية التي صدرها الاتحاد إلى تركيا 17.4 بالمئة من إجمالي صادرات السيارات، فيما شكلت السيارات الكهربائية 1.3 بالمئة من إجمالي صادرات السيارات التركية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات أن السيارات المصنَّعة في الاتحاد الأوروبي شكَّلت 49 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في تركيا خلال عام 2025.