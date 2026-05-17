3 مع تركيا.. تتارستان توقِّع 5 اتفاقيات تعاون دولي بقطاع الصحي ضمن فعاليات "منتدى قازان: روسيا - العالم الإسلامي" في نسخته الـ17

قازان/ الأناضول

وقَّعت جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، الأحد، 5 اتفاقيات تعاون دولي في قطاع الصحة بينها 3 مع تركيا ضمن فعاليات "منتدى قازان: روسيا - العالم الإسلامي"، في نسخته الـ17.

وفي كلمته، قال وزير الصحة في تتارستان ألمير أباشيف، إن التعاون الدولي في المجال الصحي مستمر بوتيرة مكثفة.

وأضاف أباشيف: "تم اليوم توقيع 5 اتفاقيات. وقد أبرمت مؤسسات تركية رائدة اتفاقيات مع مؤسساتنا الصحية. هذه الشراكات تسهم في التطور التكنولوجي وتعزيز التفاهم المتبادل".

ويقام المنتدى في قازان عاصمة تتارستان، وتشارك وكالة الأناضول، فيه بصفتها "شريكا إعلاميا عالميا"، وافتتح أعماله الثلاثاء ويختتمها اليوم الأحد، ويناقش تطورات العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية، إلى جانب آفاق التعاون في مختلف المجالات.

كما يشارك في المنتدى ممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات مالية وعامة، إضافة إلى مسؤولين دبلوماسيين وسياسيين ومستثمرين ورجال أعمال من دول متعددة.

المنتدى، الذي انطلق لأول مرة عام 2009، يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.