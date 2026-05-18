3 قتلى بتفجير في سوق شمال غربي باكستان

كراتشي/ الأناضول

قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون في تفجير عبوة ناسفة وقع داخل سوق بمنطقة وزيرستان الجنوبية شمال غربي باكستان.

وأفادت الشرطة في بيان، الاثنين، بأن الهجوم نُفذ بواسطة عبوة ناسفة يدوية الصنع في سوق بمدينة وانا التابعة لمنطقة وزيرستان الجنوبية في إقليم خيبر بختونخوا المحاذي للحدود مع أفغانستان.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات قائد شرطة وزيرستان الجنوبية محمد طاهر، الذي أكد مقتل 3 أشخاص، بينهم أحد زعماء قبيلة أحمدزاي الذي استُهدفت سيارته بالتفجير، وإصابة 4 آخرين.

وأضاف طاهر أنه تم فتح تحقيق بشأن الحادثة ولكشف ملابساتها.

ولم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن التفجير.

وتشكل قبيلة أحمدزاي أكثر من 60 بالمئة من سكان منطقة وزيرستان الجنوبية.

وتشهد باكستان تصاعدا في الهجمات المسلحة، خصوصا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بتنفيذ هجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

في المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو "جيش تحرير بلوشستان" الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان ومنحه حكمًا ذاتيًا لقومية البلوش.