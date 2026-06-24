- تقدّم نحو 3 آلاف صحفي ومصور وممثل لوسائل إعلام دولية بطلبات اعتماد لتغطية القمة.

3 آلاف طلب تغطية.. اهتمام إعلامي عالمي بقمة الناتو المرتقبة في أنقرة - تقدّم نحو 3 آلاف صحفي ومصور وممثل لوسائل إعلام دولية بطلبات اعتماد لتغطية القمة.

أنقرة/ الأناضول

- خصصت السلطات التركية أكثر من 56 ألف عنصر أمن لتأمين الحدث

- ستتولى قناة "تي آر تي" بث فعاليات القمة إلى مختلف أنحاء العالم عبر 80 كاميرا موزعة على 26 موقعاً

توفد كبرى وسائل الإعلام العالمية مراسليها إلى العاصمة التركية أنقرة، لتغطية فعاليات قمة قادة وزعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة يومي 7 و8 يوليو/ تموز القادم.

وتستضيف أنقرة القمة 36 لحلف الناتو، التي من المنتظر أن يشارك فيها قادة وزعماء الدول الـ32 الأعضاء في الحلف، إلى جانب عدد من القادة المدعوين ونحو 100 وزير وكبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، تقدّم نحو 3 آلاف صحفي ومصور وممثل لوسائل إعلام دولية بطلبات اعتماد لتغطية القمة.

وخصصت السلطات التركية أكثر من 56 ألف عنصر أمن لتأمين الحدث، بينهم 48 ألفاً و841 من أفراد الأمن و7 آلاف و447 من قوات الدرك.

كما سيتولى 639 عنصراً تنفيذ دوريات إلكترونية على مدار الساعة لمراقبة الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية خلال فترة انعقاد القمة.

وستُخصص مطارات أنقرة وأسن بوغا ومرتد لخدمة الوفود المشاركة، فيما ستُعقد جلسة القادة في إطار مغلق وفق معايير السرية المعتمدة داخل الحلف، مع السماح لوسائل الإعلام بتغطية الدقائق الأولى فقط.

ومن المقرر أن يتحدث الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في افتتاح القمة لعرض جدول الأعمال وأبرز الملفات المطروحة للنقاش.

وفي إطار الاستعدادات الإعلامية، شكّلت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فريقاً خاصاً لإدارة التغطية الإعلامية والاعتمادات والدبلوماسية العامة.

فيما ستتولى قناة "تي آر تي" بث فعاليات القمة إلى مختلف أنحاء العالم عبر 80 كاميرا موزعة على 26 موقعاً.

كما تشهد أنقرة سلسلة فعاليات موازية، من بينها لقاءات أمنية وبرلمانية وحوارات سياسية تُنظم على هامش القمة.