180 نائبا بالبرلمان الإيراني يطالبون بإلغاء مذكرة التفاهم مع واشنطن

إسطنبول/ الأناضول

دعا 180 نائبا في البرلمان الإيراني إلى إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، ردا على إعلان واشنطن إنهاء العمل بالاتفاق.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الثلاثاء، أن النواب أكدوا، في بيان مشترك، ضرورة أن تتبنى السلطات الإيرانية موقفا حازما، وأن تواصل انتهاج المسار الذي رسمه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في السياسة الخارجية.

واتهم النواب الإدارة الأمريكية بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيرين إلى أن إعلان واشنطن إنهاء التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم يستوجب من طهران الإسراع في إلغاء الاتفاق رسميا.

كما شدد البيان على ضرورة "الثأر" من المسؤولين عن الجرائم التي استهدفت إيران خلال الفترة الأخيرة، مطالبا باتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.

ويضم البرلمان الإيراني 290 نائبا.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.