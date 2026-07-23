من المقرر أن يُطرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ، وفي حال إقراره سيُحال إلى الرئيس دونالد ترامب..

1.15 تريليون دولار.. النواب الأمريكي يقر مشروع موازنة الدفاع لعام 2027 من المقرر أن يُطرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ، وفي حال إقراره سيُحال إلى الرئيس دونالد ترامب..

واشنطن/ الأناضول

أقر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2027، بقيمة 1.15 تريليون دولار، وأحاله إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وجاءت نتيجة التصويت بـ216 صوتا مؤيدا مقابل 212 صوتا معارضا، بحسب مراسل الأناضول.

ومن المقرر أن يُطرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ، وفي حال إقراره سيُحال إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ودخوله حيز التنفيذ.

بند خاص بإسرائيل

ويتضمن مشروع القانون بندًا يتعلق بتعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل، إذ تنص المادة 219 على دمج التكنولوجيا وسلاسل التوريد العسكرية الأمريكية مع نظيرتها الإسرائيلية.

وبحسب المشروع، يهدف هذا التعاون إلى إدماج التقنيات الإسرائيلية أو المطورة بشكل مشترك في البرامج العسكرية الأمريكية الرسمية بحلول عام 2030، في 10 مجالات تشمل الدفاع ضد الأنظمة غير المأهولة (المسيّرات)، والدفاع الصاروخي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات العسكرية المتقدمة.