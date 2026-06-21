ويجمعون أكثر من مليوني يورو لصالحهم، في النسخة الـ17 من الفعالية التي بدأت في 2010 حيث سار المشاركون في مسارات بطول 10 و20 و40 و50 كيلومترا

10 آلاف هولندي يسيرون دعما للاجئين ويجمعون أكثر من مليوني يورو لصالحهم، في النسخة الـ17 من الفعالية التي بدأت في 2010 حيث سار المشاركون في مسارات بطول 10 و20 و40 و50 كيلومترا

روتردام/ الأناضول

خرج نحو 10 آلاف هولندي في مسيرة تضامنية تحت اسم "ليلة اللاجئين" بهدف لفت الانتباه إلى المسافات الطويلة التي يقطعها اللاجئون أملا في الوصول إلى حياة جديدة، وجمعوا أكثر من مليوني يورو لصالحهم.

وانطلقت المسيرة التي تنظمها "مؤسسة اللاجئين" الهولندية، مساء السبت، في مدن أمستردام وروتردام ونايميخن وأوترخت وخرونينغن، واختُتمت عند ساعات الظهيرة الأحد.

وبمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس المؤسسة، أُضيفت هذا العام مسارات بطول 50 كيلومترا في مدن روتردام وأوترخت ونايميخن، إلى جانب المسارات المعتادة.

وشارك نحو 10 آلاف شخص في النسخة الـ17 من الفعالية، حيث سار المشاركون في مسارات بطول 10 و20 و40 كيلومترا، وتمكنوا من جمع 2 مليون و309 آلاف يورو من التبرعات لدعم اللاجئين.

وشارك نحو 600 متطوع في تنظيم الحدث وتقديم الدعم للمشاركين طوال فترة المسيرة.

وفي حديث للأناضول، قالت المشاركة مارينا زيلمان، إنها انضمت إلى المسيرة تعبيرا عن احترامها للاجئين.

وأضافت زيلمان: "اللاجئون يقطعون الطرقات مع أطفالهم ومتاعهم، وأنا أسير هذه المسافة احتراما لمعاناتهم".

من جهتها، أوضحت أنتوينيت فيرمويلن، التي شاركت في المسيرة خلال الأعوام الماضية وتسير هذا العام في مسار الـ50 كيلومترا، أنه من المهم إظهار أن اللاجئين مرحب بهم في هولندا.

أما مارييه سلومب، التي تشارك للمرة الأولى، فرأت أن الوقت قد حان لرفع صوت مختلف في مواجهة الخطابات السلبية تجاه مساعدة الآخرين.

يُذكر أن هذه الفعالية أُقيمت للمرة الأولى عام 2010 في مدينة روتردام فقط، بمشاركة 350 شخصا، وتم خلالها جمع نحو 100 ألف يورو من التبرعات.