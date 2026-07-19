19 يوليو 2026•تحديث: 19 يوليو 2026
⚫️ وكالة الأناضول تسلّم مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية "ثلاثية غزة"، المؤلفة من كتب "الدليل" و"الشاهد" و"المتهم"، والتي توثق الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
📌 أُحيلت النسخ الموسعة والمحدّثة إلى الوحدة المختصة في مكتب الادعاء بتسجيل المواد المتعلقة بإثبات الجرائم وربطها بملفات التحقيق.
📌 محتوى "ثلاثية غزة" الصادرة عن وكالة الأناضول:
◾️ يوثق كتاب "الدليل" الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، استنادًا إلى أدلة ميدانية.
◾️ يركز كتاب "الشاهد" على القصص الإنسانية الكامنة خلف الإبادة.
◾️يستكمل كتاب "المتهم" ملف الجرائم المرتكبة في غزة.
📌 بذلك تصبح الأجزاء الثلاثة، بأحدث طبعاتها، في حوزة مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.
📌 وسبق أن استُخدمت صور وكالة الأناضول الواردة في "ثلاثية غزة" أدلةً في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.