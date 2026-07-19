أُحيلت النسخ الموسعة والمحدّثة إلى الوحدة المختصة في مكتب الادعاء بتسجيل المواد المتعلقة بإثبات الجرائم وربطها بملفات التحقيق.

وكالة الأناضول تسلّم مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية "ثلاثية غزة" أُحيلت النسخ الموسعة والمحدّثة إلى الوحدة المختصة في مكتب الادعاء بتسجيل المواد المتعلقة بإثبات الجرائم وربطها بملفات التحقيق.

⚫️ وكالة الأناضول تسلّم مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية "ثلاثية غزة"، المؤلفة من كتب "الدليل" و"الشاهد" و"المتهم"، والتي توثق الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

📌 أُحيلت النسخ الموسعة والمحدّثة إلى الوحدة المختصة في مكتب الادعاء بتسجيل المواد المتعلقة بإثبات الجرائم وربطها بملفات التحقيق.

📌 محتوى "ثلاثية غزة" الصادرة عن وكالة الأناضول:

◾️ يوثق كتاب "الدليل" الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، استنادًا إلى أدلة ميدانية.

◾️ يركز كتاب "الشاهد" على القصص الإنسانية الكامنة خلف الإبادة.

◾️يستكمل كتاب "المتهم" ملف الجرائم المرتكبة في غزة.

📌 بذلك تصبح الأجزاء الثلاثة، بأحدث طبعاتها، في حوزة مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.

📌 وسبق أن استُخدمت صور وكالة الأناضول الواردة في "ثلاثية غزة" أدلةً في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.