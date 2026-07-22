الصحيفة نقلت عن مصادر أن الرئيس الأمريكي يرغب في أن يخلف رئيس "الفيفا" أنطونيو غوتيريش مع انتهاء ولايته أواخر العام الجاري

نيويورك بوست: ترامب يريد ترشيح إنفانتينو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة الصحيفة نقلت عن مصادر أن الرئيس الأمريكي يرغب في أن يخلف رئيس "الفيفا" أنطونيو غوتيريش مع انتهاء ولايته أواخر العام الجاري

إسطنبول / الأناضول

قالت صحيفة "نيويورك بوست"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة، خلفاً لأنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته بنهاية العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن ترامب يعتقد أن إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاماً والمولود في سويسرا، "يحظى باحترام على مستوى العالم، ويتمتع بقدرة استثنائية على جمع الناس".

وأضافت أن ترامب يعتقد أن إنفانتينو سيكون مناسباً لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

من جانبه، قال باولو زامبولي، وهو ممثل خاص لترامب، لصحيفة "نيويورك بوست"، إن إنفانتينو قادر على أداء المهمة بنجاح، معتبراً أن هناك أوجه تشابه بين رئاسة "الفيفا" ومنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

ويتطلب اختيار الأمين العام للأمم المتحدة حصول المرشح على دعم 9 أعضاء على الأقل في مجلس الأمن، وألا يستخدم أي من الأعضاء الخمسة الدائمين سلطة النقض (الفيتو)، قبل أن يعتمد تعيينه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.