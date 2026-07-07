❝قطاع الصناعات الدفاعية التركي مستعد لأن يكون أحد المحركات الدافعة للتحول الصناعي الذي يحتاجه "الناتو"❞

❝قطاع الصناعات الدفاعية التركي مستعد لأن يكون أحد المحركات الدافعة للتحول الصناعي الذي يحتاجه "الناتو"❞

رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، خلوق غورغون، خلال منتدى الصناعات الدفاعية المنعقد ضمن قمة "الناتو" بأنقرة:

على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أعادت التحولات الخطيرة والحروب والتهديدات الأمنية في مختلف أنحاء العالم رسم بنية الدفاع من جديد

يُعقد منتدى الصناعات الدفاعية اليوم في ظل هذه المستجدات، والمؤكد أن الوقت المتاح أمامنا ضيق، لذا علينا تعزيز قدراتنا الصناعية، ولا يمكن لأي دولة أن تتحمل هذا العبء بمفردها