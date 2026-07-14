دون وقوع إصابات، بحسب بيان محافظة بوشهر..

قصف أمريكي يستهدف 4 مواقع في محافظة بوشهر الإيرانية دون وقوع إصابات، بحسب بيان محافظة بوشهر..

إيران / الأناضول



أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، تعرض 4 مواقع في محافظة بوشهر المطلة على مضيق هرمز لقصف صاروخي أمريكي.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن وسائل إعلام إيرانية، أنه سمع دوي انفجارات في مدينتي بوشهر وجغادك عقب سماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس.

وأضاف أن محافظة بوشهر قالت في بيان إن صواريخ أمريكية استهدفت 4 مواقع في بوشهر وجغادك، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، عن وقوع انفجارات جديدة في مدينة بندر عباس التابعة لمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد.

وأوضح التلفزيون أن دوي 5 انفجارات سمع غربي مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، دون تحديد مصدرها.

وصباح الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إكمال أحدث موجة من الهجمات على أهداف عسكرية في إيران، شملت بوشهر، وتشابهار، وجاسك، وكونارك، وأبو موسى، وبندر عباس.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.​​​​​​​