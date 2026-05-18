خبير: سياسة ترامب العدوانية أضرت بالاقتصادين الأوروبي والأمريكي (مقابلة) قال خبير فرنسي في الشأن الاقتصادي، إن السياسة "العدوانية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضرت باقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء، لا سيما بعد اعتزامه رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي.

خالد المجدوب/ الأناضول

** الخبير الفرنسي في الشأن الاقتصادي سيباستيان بيريموني:

وأمام الاتحاد الأوروبي سيناريوهات صعبة في ظل تباعد الهوة ما بين الطرفين في العديد من الملفات، آخرها الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران (بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي حتى سريان الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الفائت)، وما خلفته من تداعيات اقتصادية ومالية على العالم.

ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلن ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على سيارات الاتحاد الأوروبي.

وفي تدوينة عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، اتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاق التجارة بين الجانبين بشكل كامل.

وأوضح أنه سيرفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية الداخلة إلى الولايات المتحدة من 15 إلى 25 بالمئة، مشيرا إلى أن المركبات التي تُنتج في مصانع داخل الولايات المتحدة لن تخضع لأي رسوم.



** الضغط والتراجع

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي سيباستيان بيريموني، إن "ترامب وبعد عودته إلى السلطة في الولايات المتحدة (مطلع 2025)، أطلق فورا سياسة شديدة العدوانية تجاه أوروبا في مجال الرسوم الجمركية".

وأضاف بيريموني في مقابلة مع الأناضول، أن "ترامب فرض على أغلبية دول العالم رسوما إضافية من أجل إنعاش وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، بما فيها الصين، والاتحاد الأوروبي".

ورأى أن "ترامب بات معروفا بسياسة رفع الرسوم الجمركية بنسب مختلفة، حيث وصلت الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة".

وتأتي هذه السياسة، وفق بيريموني، "في سياق عدم قدرة ترامب على إعادة إنعاش الاقتصاد الأمريكي بشكل فعلي أو تحقيق نهضة صناعية، وهو ما يجعله يحاول الحصول على أموال عبر فرض ضرائب على واردات الدول الأخرى في العالم".

الخبير وصف هذه السياسة، بأنها "غير قابلة للاستدامة، لأنها تأتي في سياق جيوسياسي شديد التوتر، خاصة أن ترامب يحتاج أيضا إلى أوروبا، إذ يطلب منها المشاركة مثلا في حربه ضد إيران، كما يطلب منها رفع مساهمتها في حلف الناتو (شمال الأطلسي) إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي للدول الأوروبية".

وباعتقاد بيريموني، فإن "ترامب يلعب باستمرار بورقة الضغط والتراجع، وما يقوله اليوم ليس بالضرورة ما سيقوله غدا، ما يجعل الأمور معقدة جدا في سياق احترام الاتفاقات".

** اتفاقية "ترنبري"

وبشأن فشل دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، قال الخبير الفرنسي إنه بعد ساعات طويلة من المناقشات لم تصل 27 دولة عضو بالاتحاد إلى التوافق على هذه الاتفاقية".

وفي 7 مايو الجاري، فشل البرلمان الأوروبي وممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، وفق بيان صادر عن كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي، رئيس لجنة التجارة، بيرند لانغ.

جاء ذلك بعد جولة مفاوضات مع حكومات الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بشأن الصيغة النهائية للتشريع المتعلق باتفاقية "ترنبري" التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال لانغ حينها: "لقد أحرزنا تقدما جيدا، ولكن لا يزال أمامنا بعض العمل، وسنواصل العمل بجدية ومسؤولية لضمان الالتزام التام بنص وروح اتفاقية ترنبري، مع مراعاة المعايير والإجراءات الأوروبية".

وحدد موعد الجولة المقبلة في 19 مايو الجاري في مدينة ستراسبورغ الفرنسية (شرق) لمواصلة المحادثات بشأن هذه الاتفاقية.

واتفاقية "ترنبري" التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي اتفاق إطاري وقّع في يوليو/ تموز 2025 في منتجع "ترنبري" باسكتلندا، بين ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وبموجب الاتفاق، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على عدم فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، في حين أُعلن أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 15 بالمئة على منتجات الأعضاء بالتكتل.

** خسائر أوروبية

في السياق، أقر الخبير الفرنسي بتضرر أوروبا على المستوى الاقتصادي في حال قيام ترامب برفع الرسوم الجمركية من 15 إلى 25 بالمئة.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قال بيريموني إنها "تمثل جزءا كبيرا من التجارة العالمية، ومن الناتج الداخلي العالمي، لذلك فإن كل الاتفاقات التجارية بين القوتين لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي".

ومتحدثا عن النتائج، أضاف أن "الأوروبيين هم الأكثر تضررا من سياسة ترامب في رفع الرسوم الجمركية، لأن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة، خصوصا في الغاز وبعض المواد الأولية، وكذلك بعض المنتجات الأخرى، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي".

ووفق الخبير، فإن "أوروبا تعاني من تأخر في عدة قطاعات استراتيجية، وتظل معتمدة بشكل كبير على الولايات المتحدة".

وتبعا لذلك، فإن "ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل كبير سيشكل عواقب اقتصادية كبيرة على أوروبا"، وفق الخبير الفرنسي الذي حذر من أن "عدة دول أوروبية تعاني أصلا من مستويات ديون مرتفعة جدا".

ومثالا على ذلك، قال الخبير إن فرنسا لديها 3.48 تريليونات يورو من الدين العام.

