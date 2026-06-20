اتصال بين روبيو ونتنياهو بعد 113 هجوما إسرائيليا على لبنان الجمعة وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية دون تعقيب فوري من مكتب نتنياهو..

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول



أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، الجمعة، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، بعد أن شنت تل أبيب أكثر من 113 هجوما على لبنان.

وتناولت المحادثة بين روبيو ونتنياهو، وفق الصحيفة، الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى الاتصال، بينما لم يصدر تعقيب فوري من مكتب نتنياهو.

وشن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أكثر من 113 هجوما إسرائيليا، أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية.

وتأتي هذه الهجمات بعد نحو 36 ساعة من توقيع واشنطن وطهران، مساء الأربعاء، اتفاقا ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

وفي تأكيد لحجم التصعيد، أقر نتنياهو بأن الجيش قصف أكثر من 80 هدفا في لبنان، بحسب تدوينة نشرها على منصة "إكس".

ومساء الأربعاء، وقعت واشنطن وطهران اتفاقا لوقف الحرب يتألف من 14 بندا، نشر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نصه.

وينص البند الأول من الاتفاق على إعلان إيران والولايات المتحدة وحلفائهما الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم الشروع في أي حرب أو عملية عسكرية ضد بعضهم بعضا.

وبحسب النص ذاته، يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما بعضا، وضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته، على أن يؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، إلى جانب الأحكام الأخرى الواردة في هذا البند.



ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و980 قتيلا و12 ألفا و1 جريح، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

