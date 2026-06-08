أكدت أنها ستواصل الإسهام بتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي على أساس المصالح المشتركة

أنقرة ترحب بسير الانتخابات البرلمانية الأرمينية في أجواء هادئة أكدت أنها ستواصل الإسهام بتعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي على أساس المصالح المشتركة

أنقرة / الأناضول

أبدت وزارة الخارجية التركية الاثنين، ارتياحها لإنجاز الانتخابات البرلمانية في أرمينيا بنجاح وفي أجواء سلمية هادئة.

وأعربت الخارجية التركية في بيان عن أمانيها بأن تعود نتائج الانتخابات التي جرت أمس الأحد، بالفائدة على الشعب الأرميني.

وورد في البيان: "نأمل أن تتخذ أرمينيا في فترة ما بعد الانتخابات خطوات أجرأ نحو السلام والتطبيع في المنطقة".

وأكد أن تركيا ستواصل - كما في السابق - الإسهام في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي على أساس المصالح المشتركة لدول المنطقة.

وأعلنت أرمينيا انتهاء فرز الأصوات وحصول حزب "العقد المدني" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نيكول باشينيان على 61 مقعداً من أصل 105، ما يمنحه الأغلبية البرلمانية بمفرده، بعد حصوله على 49.81 بالمئة من الأصوات، وفق النتائج الأولية المعلنة.

ومن المتوقع أن تُعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات في وقت لاحق من اليوم الاثنين.