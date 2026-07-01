نتنياهو امتنع عن استبعاد إقامة مستوطنات بالقطاع، وقيادات يمينية تدعوه إلى ترجمة ذلك إلى خطوات عملية..

يمين إسرائيل يرحب بإشارات نتنياهو حول إعادة الاستيطان في غزة نتنياهو امتنع عن استبعاد إقامة مستوطنات بالقطاع، وقيادات يمينية تدعوه إلى ترجمة ذلك إلى خطوات عملية..

القدس/ الأناضول

رحبت أحزاب وشخصيات من اليمين الإسرائيلي، الثلاثاء، بتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أبقى فيها الباب مفتوحاً أمام احتمال إعادة الاستيطان في قطاع غزة، داعية إلى ترجمة ذلك إلى خطوات عملية على الأرض.

وجاءت مواقف اليمين عقب مقابلة أجراها نتنياهو مع القناة 14 الإسرائيلية، سُئل خلالها عن إمكانية إعادة الاستيطان في قطاع غزة، فأجاب: “السؤال هو: هل تفضل العمل أم الكلام؟ نعم، أفضل عدم التعليق”.

وقالت القناة إن نتنياهو كان قد استبعد في السابق إعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة، لكنه هذه المرة امتنع عن نفي ذلك، مكتفياً بعدم التعليق.

وفي أول ردود الفعل، دعا عضو الكنيست عن حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف تسفي سوكوت الحكومة إلى المضي في إعادة الاستيطان في القطاع.

وقال في بيان نقلته القناة إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش “قاد عملياً إنشاء أكبر عدد من المستوطنات خلال الخمسين عاماً الماضية”، معرباً عن ثقته بأن إقامة مستوطنات في شمال قطاع غزة “ستتحقق على أرض الواقع”.

وأضاف سوكوت أن حزبه سيواصل العمل من أجل “تعزيز العودة والاستيطان”، داعياً نتنياهو إلى “تصحيح” ما وصفه بـ“الظلم التاريخي” الناتج عن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.

وفي أغسطس/آب 2005، نفذت إسرائيل انسحاباً أحادياً من قطاع غزة ضمن خطة “فك الارتباط” التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون، حيث أخلت 21 مستوطنة كانت تضم نحو 9 آلاف مستوطن، وسحبت قواتها العسكرية من داخل القطاع بعد 38 عاماً من الاحتلال الذي بدأ عام 1967.

من جهته، أيد عضو الكنيست عن حزب “الليكود” أفيخاي بوآرون تصريحات نتنياهو، معتبراً أن “الاستيطان يحقق الأمن”، وفق ما نقلته القناة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد أعلن، الاثنين، استكمال الاستعدادات لإقامة ثلاث مستوطنات في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه بانتظار موافقة نتنياهو.

وقال سموتريتش إن “إدارة الاستيطان في وزارة الدفاع استكملت الأعمال التحضيرية، ونحن مستعدون لإقامة ثلاث مستوطنات فور الحصول على الضوء الأخضر من رئيس الوزراء”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على نحو 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة، داعياً إلى استكمال السيطرة على بقية القطاع.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا غمليئيل إنها قدمت للحكومة خطة بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بدعم من جهاز الاستخبارات الخارجية “الموساد”.

وتوعدت بتوسيع رقعة السيطرة في غزة، مضيفة: “يمكن أن تصبح غزة في المستقبل فرصة جيدة للاستيطان، بمجرد أن تتم الهجرة الطوعية”.

ويتعارض التهجير والاستيطان في غزة مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل عملياتها في القطاع عبر قتل وإصابة فلسطينيين بشكل يومي، إضافة إلى تقييد إدخال المساعدات الإنسانية.

وإجمالاً، قُتل منذ بدء الحرب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 173 ألفاً آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ويعد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتعتبره الأمم المتحدة عقبة رئيسية أمام حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.