ويتكوف ووزير خارجية مصر يبحثان مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال اتصال هاتفي بين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وعبد العاطي، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، السبت، مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، بينما يرتقب لقاء، مساء اليوم، بين ويتكوف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث ملف المفاوضات مع إيران.

وتقود باكستان جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، عبر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت الوزارة إن ويتكوف وعبد العاطي، بحثا "مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، والمساعي الرامية للتهدئة وخفض التصعيد".

ونقلت عن عبد العاطي تأكيده "أهمية خفض حدة التوتر الإقليمي، وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار الإقليم".

وشدد عبد العاطي، على "أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها".

ووفقا للبيان المصري، أشاد ويتكوف، بـ"الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي"، مؤكدا "التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة".

وفي وقت سابق السبت، قال ترامب، في تصريح عبر الهاتف لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إنه تابع عن كثب اليوم، مسار المفاوضات المتعلقة بإيران، مشيرا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مع طهران واحتمالات العودة إلى مهاجمتها متساوية.

وأوضح ترامب، أنه سيلتقي اليوم (السبت) بويتكوف، إلى جانب صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر.

وأشار إلى أنه سيقرر على الأرجح غدا (الأحد) ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل الهجمات على إيران.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت باكستان، إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب المباحثات التي أجراها رئيس هيئة الأركان العامة الباكستانية عاصم منير، في العاصمة طهران.