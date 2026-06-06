اجتمعا مع خبراء أمريكيين متخصصين في معالجة اليورانيوم وتقنيات أجهزة الطرد المركزي، وفقا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي..

ويتكوف وكوشنر يبحثان مع خبراء نوويين ملف إيران اجتمعا مع خبراء أمريكيين متخصصين في معالجة اليورانيوم وتقنيات أجهزة الطرد المركزي، وفقا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي..

أنقرة/ الأناضول

عقد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، اجتماعا مع خبراء أمريكيين في المجال النووي بولاية تينيسي، في إطار التحضير لمفاوضات محتملة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

ووفقا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين اثنين، الجمعة، فقد التقى ويتكوف وكوشنر خبراء متخصصين في معالجة اليورانيوم وتقنيات أجهزة الطرد المركزي في مختبر أوك ريدج الوطني بولاية تينيسي.



وأشار المسؤولان إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن الاستعدادات لمفاوضات نووية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفين أنه في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين، فقد يتم تشكيل فريق يضم نحو 100 خبير لدعم العملية التفاوضية وتقديم المشورة الفنية.

كما ذكر الموقع أن البيت الأبيض يعمل على إعداد مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتهيئة الأجواء لإطلاق مفاوضات نووية شاملة.

وتخطط الإدارة الأمريكية لإشراك خبراء ومتخصصين فنيين في المحادثات المحتملة إذا ما بدأت رسمياً، بهدف معالجة الجوانب التقنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ودعم مسار التفاوض، بحسب الموقع نفسه.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.