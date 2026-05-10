وول ستريت جورنال تدعي إنشاء إسرائيل موقعا عسكريا سريا بصحراء العراق على علم من الولايات المتحدة قبيل الهجمات على إيران مباشرة، ونفذت غارات جوية ضد قوات عراقية كانت "على وشك اكتشافه"، بحسب الصحيفة الأمريكية..

أنقرة/ الأناضول

ادعت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل أقامت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق لدعم هجماتها ضد إيران، ونفذت غارات جوية ضد قوات عراقية كانت "على وشك اكتشافه".

وفي تقرير نشرته السبت، نقلت الصحيفة عن مصادر، بينهم مسؤولون أمريكيون، أن إسرائيل أقامت موقعا عسكريا سريا في صحراء العراق بهدف دعم هجماتها ضد إيران.

وذكر التقرير أن إسرائيل نفذت غارات جوية ضد قوات عراقية كانت "على وشك اكتشاف" هذا الموقع.

وأوضح أن تل أبيب نشرت قوات خاصة في الموقع الذي يعمل كمركز لوجستي لسلاح الجو الإسرائيلي.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن إسرائيل بنت الموقع السري على علم من الولايات المتحدة قبيل الهجمات على إيران مباشرة.

كما نقلت عن وسائل إعلام عراقية أن راعي غنم أبلغ عن رؤيته أنشطة عسكرية غير اعتيادية في المنطقة، بما في ذلك تحليق مروحيات، وأن الجيش العراقي أرسل قوات إلى المنطقة للتحقيق في الوضع.

وزعمت أن إسرائيل أبقت تلك القوات العراقية بعيدة عن الموقع عبر غارات جوية.

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على هذا الموضوع، كما لم يصدر بعد تعقيب رسمي من الجانب العراقي بهذا الخصوص.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وردت طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

والجمعة، قال ترامب، إن مسار المحادثات مع إيران "يسير بشكل جيد"، وإن واشنطن ستتلقى "قريبا جدا" ردا من طهران على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة ستحدد خطواتها المقبلة بناء على الرد الإيراني.