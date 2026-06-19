خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما محمد بن سلمان من رئيس الوزراء الباكستاني وملك البحرين، وفق وكالة الأنباء السعودية..

ولي عهد السعودية يتطلع لاتفاق "دائم" بين واشنطن وطهران لتعزيز الأمن خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما محمد بن سلمان من رئيس الوزراء الباكستاني وملك البحرين، وفق وكالة الأنباء السعودية..

عبد السلام فايز / الأناضول

أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الجمعة، عن تطلع المملكة لاتفاق "دائم" بين الولايات المتحدة وإيران، لتعزيز الأمن في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما ولي العهد من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز، الذي تلعب بلاده دور الوساطة بين طهران وواشنطن بهدف إنهاء الحرب، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن شهباز أعرب "عن شكره وتقديره لولي العهد، للجهود التي بذلتها المملكة لدعم التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

بدوره، رحب محمد بن سلمان خلال الاتصال مع شهباز "بالوصول إلى الاتفاق لإنهاء العمليات العسكرية بجهود وساطة بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة".

وأكد "تطلع المملكة إلى الوصول لاتفاق دائم يعرز أمن واستقرار المنطقة".

كما جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك"، وفق الوكالة.

في السياق، قالت "واس" إن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين، بحثا خلاله "آخر المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما استعرض الجانبان "عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

يأتي ذلك بينما وقَّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسميا دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/ نيسان الماضي.