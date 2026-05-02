وكيل غوتيريش لعمليات حفظ السلام يزور تركيا الأسبوع المقبل

نيويورك/ الأناضول



يعتزم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، زيارة تركيا، الأسبوع المقبل، في إطار الجهود الدولية لحفظ السلام.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن لاكروا سيزور إيطاليا وتركيا في الفترة بين 4 - 7 مايو/ أيار الجاري.

وأوضح حق خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، بمقر المنظمة في نيويورك، أن لاكروا سيجري في روما محادثات ثنائية مع مسؤولين في الحكومة الإيطالية حول قضايا حفظ السلام.

وبحلول 7 مايو سيتوجه المسؤول الأممي إلى أنقرة، حيث يلتقي بالمسؤولين الأتراك لبحث دعم تركيا، باعتبارها دولة مساهمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.