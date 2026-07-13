وكالة مهر: دوي انفجارات في محيط مدينة بندر عباس وجزيرة قشم فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية بهذا الخصوص..

طهران/الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بسماع دوي انفجارات قرب مدينة بندر عباس وجزيرة قشم التابعتين لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن سكان هذه المناطق أن أصوات الانفجارات جاءت من جهة البحر، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية بشأنها.

وأمس الأحد، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وردا على هذه الهجمات، أعلنت إيران استهداف مواقع للقوات الأمريكية في كل من الكويت والبحرين وقطر والأردن بالصواريخ.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.