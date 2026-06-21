في تصريحات نقلتها الوكالة الإيرانية شبه الرسمية عن مسؤول عسكري لم تكشف عن اسمه

وكالة فارس: مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام جميع السفن في تصريحات نقلتها الوكالة الإيرانية شبه الرسمية عن مسؤول عسكري لم تكشف عن اسمه

إسطنبول/ الأناضول



أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، الأحد، أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا أمام جميع السفن.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها عن مسؤول عسكري لم تكشف عن اسمه.

وأضافت الوكالة شبه الرسمية أنه لن يُسمح لأي سفينة بالمرور عبر مضيق هرمز حتى صدور إعلان من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري.

والسبت، أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، وهو الجهة المعنية بإدارة العمليات الحربية، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب عدم التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها في الاتفاق، واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

واليوم الأحد تنطلق محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.

