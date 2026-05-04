وكالة فارس: استهداف سفينة أمريكية بعد تجاهلها تحذيرا للجيش الإيراني

طهران / الأناضول

أفادت وكالة "فارس" للأنباء، الاثنين، باستهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين بعد تجاهلها تحذيرا من قبل الجيش الإيراني، وذلك أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز قرب جزيرة جاسك.

وأوضحت الوكالة شبه الرسمية أن السفينة التابعة للبحرية الأمريكية "كانت تهدد حركة الملاحة".

وأضافت أن السفينة لم تتمكن من مواصلة طريقها بعد إصابتها، واضطرت إلى الابتعاد عن منطقة المضيق.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن الجيش الإيراني أن قواتها البحرية منعت "سفنا أمريكية معادية" من دخول مضيق هرمز.

يأتي ذلك بعد تحذير الجيش الإيراني بأنه سيستهدف الأسطول الأمريكي في حال اقترابه من مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إخراج السفن العالقة في المضيق.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الاثنين، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل الفائت، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.