الوكالة شبه الرسمية، أفادت بأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض..

وكالة "فارس": إيران لا تزال تجري مراجعاتها بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن الوكالة شبه الرسمية، أفادت بأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض..

طهران/ الأناضول

أفادت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية في إيران، أن الأخيرة تواصل مراجعاتها الفنية والسياسية والقانونية بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، وأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ونقلت، الأحد، عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن طهران لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن مذكرة التفاهم، وأن عمليات المراجعة لا تزال مستمرة.

وأضاف المصدر أن التقييمات لا تزال مستمرة من الناحية التقنية والسياسية والقانونية، وأن إيران ستتخذ قرارها بشأن مذكرة التفاهم في إطار "حماية المصالح الوطنية، والحفاظ على الخطوط الحمراء، وتوفير الضمانات اللازمة".

كما أشار إلى أن الوفد القطري، في إطار الوساطة، زار طهران وعقد مباحثات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بشأن المسار الدبلوماسي الجاري مع الولايات المتحدة.



والسبت، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة".

وعقب ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الاتفاق سيُوقع الأحد، وإن مضيق هرمز سيُعاد فتحه أمام الجميع فور التوقيع.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.