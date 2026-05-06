وكالة تسنيم: 13 سفينة مرتبطة بإيران عبرت مضيق هرمز خلال أسبوع 5 منها مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، وفقا للوكالة الإيرانية

إسطنبول/ الأناضول

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن 13 سفينة مرتبطة بطهران عبرت مضيق هرمز خلال الأسبوع الأخير.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة تسنيم (شبه رسمية) الأربعاء، وتضمن بيانات أقمار صناعية للفترة بين 30 أبريل/ نيسان الماضي و6 مايو/ أيار الجاري.

وأضاف التقرير، أن الأسبوع الأخير، شهد عبور 33 سفينة في المجمل من مضيق هرمز، بينها 10 ناقلات نفط.

وأوضح أن من بين السفن التي عبرت مضيق هرمز، 13 سفينة مرتبطة بإيران، 5 منها مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الجانب الأمريكي على تقرير وكالة "تسنيم".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، في 11 أبريل، أعلن ترامب، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، لكنها قررت لاحقا إغلاقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.