وكالة الطاقة الدولية تحذر من دخول أسواق النفط "منطقة الخطر" مع استنزاف المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال الصيف، وفق المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول

الرباط / الأناضول

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الخميس، من دخول أسواق النفط "منطقة الخطر" في يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب المقبلين مع استنزاف المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر بالصيف.

أفاد بذلك بيرول خلال مقابلة أجراها مع المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس"(غير حكومي)، تزامنا مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على الأسواق الدولية.

وقال:"سيؤدي عدم إعادة فتح مضيق هرمز إلى استمرار انخفاض المخزونات العالمية، إلى جانب ارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي، وهو ما يعني أن أسواق النفط قد تدخل منطقة الخطر في يوليو أو أغسطس"

ودعا إلى "إعادة فتح مضيق هرمز لتفادي استمرار تداعيات أزمة الطاقة".

وقال بيرول في هذا الصدد "الحل الأمثل لصدمة الطاقة نتيجة الحرب على إيران هو إعادة فتح مضيق هرمز".

واعتبر أن الأمن الغذائي "مهدد أيضا نتيجة هذه الحرب على غرار التهديد الذي يطال أمن الطاقة"، معتبرا أن "الدول النامية في آسيا وإفريقيا ستتضرر أكثر من صدمة النفط".

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/نيسان، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/شباط حربا على إيران، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية، خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.