وكالة سلامة الطيران بررت قرارها بأن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لا يزال عرضة لانتهاكات محتملة

وكالة أوروبية تمدد تحذير الطيران في الشرق الأوسط والخليج حتى مطلع يوليو وكالة سلامة الطيران بررت قرارها بأن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لا يزال عرضة لانتهاكات محتملة

برلين / الأناضول

أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تمديد تحذير التحليق في أجواء الشرق الأوسط والخليج العربي حتى الأول من يوليو/تموز المقبل.

وأوضحت الوكالة في تحديث لنشرة معلومات مناطق النزاع، أن المخاطر الأمنية في المنطقة ما تزال قائمة، ولا سيما في محيط مضيق هرمز، مبررةً قرارها بأن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران لا يزال عرضة لانتهاكات محتملة على المدى القصير.

وأضافت الوكالة أن خطر العمليات العسكرية في المجال الجوي اللبناني لا يزال قائماً بسبب هشاشة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".

ويشمل التحذير جميع الارتفاعات الجوية فوق إيران وإسرائيل والعراق والأردن ولبنان والكويت والبحرين والإمارات وقطر وعُمان والسعودية.

ودعت الوكالة شركات الطيران إلى تجنب هذه المناطق وإعادة تخطيط مسارات الرحلات حفاظاً على سلامة المسافرين.

وكان من المقرر أن ينتهي التحذير في 24 يونيو/حزيران الجاري، إلا أن الوكالة قررت تمديده بعد مراجعة أحدث التقييمات الأمنية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت الأخيرة بهجمات على دول بالمنطقة أوقعت قتلى في الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وفي 14 يونيو أعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.