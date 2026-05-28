وقف الديانة التركي يوزع لحوم أضاحي جنوبي جورجيا

تبليسي/ الأناضول

وزع وقف الديانة التركي، الخميس، لحوم أضاحي على المحتاجين في مدينة مارنيولي جنوبي جورجيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي إطار برنامج ذبح الأضاحي بالوكالة لعام 2026، جرى توزيع اللحوم في مدينة مارنيولي ومحيطها، بالتعاون مع إدارة مسلمي عموم جورجيا.

وأقيم البرنامج أمام "مسجد الجمعة"، في المدينة، بمشاركة مستشار الخدمات الدينية في السفارة التركية لدى تبليسي محمود غول، إلى جانب مسؤولين من إدارة مسلمي عموم جورجيا.

وقال غول في تصريح للأناضول إن نحو 1600 أضحية تم نحرها في أنحاء مختلفة من البلاد.

وعبر عن شكره للمسؤولين الجورجيين على تعاملهم بروح من التسامح والثقة مع الجانب التركي.

