وقف الديانة التركي يبدأ ذبح الأضاحي في كمبوديا توزيع اللحوم على المحتاجين سيكون بعدة مدن مثل باتامبانغ، وبورسات، وبانتياي مينتشي، وباي لين، وسيام ريب.

باتامبانغ / الأناضول

بدأ وقف الديانة التركي الأربعاء، عمليات ذبح الأضاحي للعيد الحالي في كمبوديا، في إطار "برنامج ذبح الأضاحي بالوكالة".

ووصل موظفو ومتطوعو الوقف إلى مدينة باتامبانغ الكمبودية، للإشراف على عمليات ذبح الأضاحي.

وبهذا السياق، تُقرأ أسماء المواطنين الموكلين بجانب الأضاحي وفقا للأحكام والضوابط الشرعية، ومن ثم يُكبر عليها ويشرع في ذبحها.

كما تُوثق جميع هذه المراحل عبر تسجيلات فيديو ليتم إرسالها إلى أصحاب الوكالات لاحقا.

ووصلت لحوم الأضاحي في اليوم الأول إلى ألفي عائلة كمبودية محتاجة.

وبعد فحص الأضاحي من قبل أطباء بيطريين ومسؤولين، والتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة، نُقلت إلى مسالخ مُخصصة في أنحاء البلاد بواسطة فرق من الوقف، حيث تم ذبحها.

وشهد اليوم الأول من العيد، ذبح 100 أضحية كبيرة، وتوزيع لحومها على الأسر المحتاجة في باتامبانغ.

كما ستشهد المدينة غدًا ذبح 50 رأسًا من الماشية، وسيتم توزيع لحومها على نحو ألف أسرة محتاجة.​​​​​​​

وسيقوم وقف الديانة التركي عبر التبرعات المقدمة ضمن "برنامج ذبح الأضاحي بالوكالة"، بتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في عدة مدن كمبودية مثل باتامبانغ، وبورسات، وبانتياي مينتشي، وباي لين، وسيام ريب.

ويحتفل المسلمون سنويا بعيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، واليوم الأربعاء هو أول أيامه للعام الهجري الحالي 1474.