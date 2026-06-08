ضمن تداعيات أحدث جولة من المواجهات العسكرية مع إيران..

وقف التعليم في إسرائيل الثلاثاء لليوم الثاني تواليا ضمن تداعيات أحدث جولة من المواجهات العسكرية مع إيران..

القدس/ الأناضول

أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش، الاثنين، وقف التعليم في أرجاء البلاد غدا الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، ضمن تداعيات أحدث جولة من المواجهات العسكرية مع إيران.

وقال كيش في بيان: "سنخصص غدا (الثلاثاء) يوما للتنظيم والتواصل مع الطلاب، بهدف العودة إلى التعليم الحضوري في بيئة آمنة الأربعاء".

وأضاف أن سياسة الوزارة هي "العمل على العودة إلى التعليم الحضوري بأسرع وقت ممكن، وفقا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية" بالجيش.

ومساء الأحد، أعلنت الحكومة الإسرائيلية وقف التعليم الاثنين، على خلفية استئناف المواجهات بين تل أبيب وطهران.

ومتجاهلةً هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي، تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار الماضي، ما خلّف 3 آلاف و613 قتيلا و11 ألفا و72 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وبرغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران منذ مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غرب ووسط إيران.

وبعد ظهر الاثنين، أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعدما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، وجّهت كل من إسرائيل والولايات المتحدة رسالة إلى إيران بأنه لن تُشنّ أي هجمات أخرى عليها، إذا لم تُطلق النار مجددا.