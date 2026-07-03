وفود دولية تشارك في مراسم تشييع خامنئي بطهران

طهران/ الأناضول

شارك رؤساء دول ورؤساء برلمانات وممثلون خاصون لعدد من الدول الجمعة، في مراسم وداع رسمية بالعاصمة الإيرانية طهران للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قتل بغارة أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب مراسل الأناضول، عقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، لقاءات منفصلة مع الوفود الأجنبية المشاركة في المراسم.

والتقى بزشكيان، كلا من نائب الرئيس التركي جودت يلماز، والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، والرئيس الجورجي ميخائيل كافيلاشفيلي، ورئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.

من جانبه، التقى قاليباف، مع رئيس البرلمان القرغيزي مارلين ماماطالييف، ورئيس المجلس التشريعي الأوزبكي نور الدين جان إسماعيلوف، ورئيس تركمانستان، ورئيس مجلس النواب البيلاروسي إيغور سيرغينكو، ورئيس برلمان بنغلاديش حافظ الدين أحمد، ونائب رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "هي وي".

كما التقى وزير الخارجية عباس عراقجي، رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، ونائب وزير خارجية كازاخستان يرميك كوشيرباييف، والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان يرميكباييف، ووزير شؤون الرئاسة في ناميبيا تشارلز مفيتا.

وبدأت إيران، الجمعة، مراسم وداع رسمية لخامنئي في طهران، ضمن أسبوع حداد وتشييع يتضمن محطات في مدن إيرانية وعراقية، قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وتبدأ مراسم التشييع الشعبي، السبت، حيث يتوافد المشاركون اعتبارا من الساعة السادسة صباحا إلى مصلى الإمام الخميني في طهران لإلقاء نظرة الوداع وتقديم واجب العزاء.

وتعتزم السلطات الإيرانية دفن جثمان خامنئي، في 9 يوليو/ تموز الجاري، بمرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد.

وقتل خامنئي، الذي حكم إيران لنحو 36 عاما، في غارة أمريكية إسرائيلية استهدفته في اليوم الأول من الحرب على إيران، وفق إعلام دولي وإيراني.