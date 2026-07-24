وفد عُماني يصل طهران لبحث إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز

أنقرة / الأناضول

وصل وفد دبلوماسي من سلطنة عُمان إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن آلية إدارة حركة السفن في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الجمعة، أن المباحثات تركز على بحث سبل وضع آلية مناسبة لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في المضيق، في إطار التنسيق بين الجانبين.

ولم يصدر بعد بيان رسمي من الجانب العماني بهذا الخصوص.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد زار العاصمة العُمانية مسقط في 11 يوليو/تموز، حيث أجرى مباحثات مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي تناولت آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت تقارير إعلامية دولية حينها بأن الجانب العُماني اقترح خلال الزيارة أن تتولى سلطنة عُمان الإشراف على حركة السفن في الجزء الواقع ضمن مياهها من المضيق، فيما تتولى إيران إدارة حركة الملاحة في الجزء الواقع ضمن مياهها، إلا أن طهران رفضت هذا المقترح، بحسب تلك التقارير.