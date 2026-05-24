خلال لقاء مع مسؤولين من سلطنة عمان تناول "وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد" بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية

وفد إيراني يبحث في مسقط "المبادئ الحاكمة" لحرية الملاحة في هرمز خلال لقاء مع مسؤولين من سلطنة عمان تناول "وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد" بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية

إسطنبول/ الأناضول

بحث وفد دبلوماسي وقانوني إيراني برئاسة نائب وزير الخارجية غريب آبادي، الأحد، مع مسؤولين بسلطنة عمان، "مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز".

جاء ذلك خلال زيارة يقوم بها الوفد الإيراني حاليا إلى مسقط، بحسب بيان لوزارة الخارجية العمانية، لم يذكر مدة زيارة الوفد.

وأفاد البيان، بأن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، تلقى رسالة شفوية من نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال استقبال الأول لغريب آبادي، الذي يزور سلطنة عمان حاليا على رأس وفد دبلوماسي وقانوني.

وتأتي الرسالة، وفق البيان، "في إطار التشاور المتواصل والتعاون الإيجابي بين البلدين الجارين في مختلف المجالات".

وتطرقت الرسالة، بحسب البيان، إلى "المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها، كما تناولت الرسالة حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة".

وبحسب المصدر ذاته، فإنه "بعد اللقاء تم عقد اجتماع موسع للوفدين العماني والإيراني لبحث مجموعة من المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وفقا لقواعد القانون الدولي"، دون تفاصيل عن تلك المبادئ.

وتبادل الوفدان "وجهات النظر والأفكار في ضوء المعطيات المستجدة والحاجة إلى بناء وتطوير القدرات الكفيلة بضمان سلامة حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد"، بحسب المصدر ذاته.

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي، إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش، عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.