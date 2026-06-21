وفدا واشنطن وطهران يلتقيان بعد ظهر الأحد في سويسرا الوفد الإيراني سيجتمع بداية مع الوسطاء الباكستانيين والقطريين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي..

طهران/ الأناضول

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض، إسماعيل بقائي، الأحد، أن وفد بلاده سيعقد لقاءً أولياً مع الوسطاء من باكستان وقطر في سويسرا، على أن يُعقد بعد الظهر اجتماع رباعي بمشاركة الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها من بلدة بورغنشتوك السويسرية، بشأن أولى الاجتماعات الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال بقائي إن الوفد الإيراني سيجتمع بداية مع الوسطاء الباكستانيين والقطريين، قبل عقد اجتماع رباعي يضم إيران والولايات المتحدة وباكستان وقطر.

وأشار إلى أن محور هذه المباحثات سيكون إنهاء الحرب وتنفيذ مذكرة التفاهم.

وأشار إلى أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في لبنان، وأن هذه المسألة ستكون من أبرز القضايا التي ستطرح خلال المباحثات.

وأضاف بقائي أن مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وكذلك منح الإذن لإيران ببيع النفط، سيكونان أيضا ضمن جدول أعمال المباحثات.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.