اشتهر عالميا بدوريه في فيلمي "جوراسيك بارك" و"ذا بيانو"، وقالت أسرته إن وفاته كانت مفاجئة، وإنه ظل خاليا من السرطان حتى وفاته

وفاة الممثل النيوزيلندي سام نيل عن 78 عاما اشتهر عالميا بدوريه في فيلمي "جوراسيك بارك" و"ذا بيانو"، وقالت أسرته إن وفاته كانت مفاجئة، وإنه ظل خاليا من السرطان حتى وفاته

سيدني/ الأناضول

أعلنت أسرة الممثل النيوزيلندي سام نيل، الاثنين، وفاته في مدينة سيدني عن عمر ناهز 78 عاما.

وقالت الأسرة، في بيان نشرته عبر حسابات الممثل على منصات التواصل الاجتماعي، إن وفاته كانت "غير متوقعة ومفاجئة".

ولم تكشف الأسرة سبب الوفاة، لكنها أوضحت أن نيل "ظل خاليا من السرطان" حتى وفاته.

وسبق أن أعلن نيل عام 2023 إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.

وخلال مسيرته الفنية الممتدة لعقود، حظي نيل بإشادة واسعة لتنوع أدواره بين الأفلام الفنية والإنتاجات الكبرى في هوليوود.

واكتسب شهرة عالمية بأدائه شخصية الدكتور آلان غرانت في فيلم "جوراسيك بارك"، كما أدى دورا بارزا في فيلم "ذا بيانو" إلى جانب الممثلة هولي هنتر.

وكان نيل من بين الممثلين وصناع الأفلام الذين أسهموا في تعزيز حضور السينما الأسترالية والنيوزيلندية عالميا منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب بول هوغان، وميل غيبسون، وجيفري راش، وراسل كرو، وجين كامبيون، وبيتر وير، وغيليان أرمسترونغ.