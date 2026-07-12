جاء ذلك في بيان نشره مكتب غراهام، الأحد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال فيه: "توفي السيناتور ليندسي غراهام، مساء السبت، إثر وعكة صحية مفاجئة وقصيرة".

وفاة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام أحد أبرز داعمي إسرائيل جاء ذلك في بيان نشره مكتب غراهام، الأحد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال فيه: "توفي السيناتور ليندسي غراهام، مساء السبت، إثر وعكة صحية مفاجئة وقصيرة".

إسطنبول / الأناضول

- عن عمر ناهز 71 عاما إثر "وعكة صحية مفاجئة وقصيرة"، وفق بيان صادر عن مكتبه

- يعد من أبرز حلفاء ترامب، وعرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل وتشديده على فرض عقوبات على روسيا وتلويحه بالخيار العسكري تجاه إيران وكوبا

توفي السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أبرز حلفاء الرئيس دونالد ترامب والمعروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل، مساء السبت، عن عمر ناهز 71 عاما، إثر "وعكة صحية مفاجئة وقصيرة".

جاء ذلك في بيان نشره مكتب غراهام، الأحد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال فيه: "توفي السيناتور ليندسي غراهام، مساء السبت، إثر وعكة صحية مفاجئة وقصيرة".

وأضاف البيان: "تعرب أسرة السيناتور غراهام عن تقديرها للدعوات، وتطلب احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة العصيبة".

وينتمي غراهام إلى الحزب الجمهوري، ومثل ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ منذ عام 2003، بعدما انتخب لأول مرة عام 2002، وأعيد انتخابه في أعوام 2008 و2014 و2020.

وبرز خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد أبرز حلفاء ترامب، كما عرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل، وتأييده تشديد الضغوط على روسيا وإيران، إلى جانب مواقف مثيرة للجدل بشأن كوبا.

وفي مايو/ أيار 2024، انتقد غراهام طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، داعيا إلى فرض عقوبات على المحكمة.

وقال خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في حينه: "إذا فعلتم هذا بإسرائيل، فنحن التالي"، معتبرا أن استهداف إسرائيل قد يفتح الباب لاستهداف الولايات المتحدة مستقبلا.

وفي فبراير/ شباط 2026، زار إسرائيل، حيث التقى نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية جدعون ساعر، وقال إن "الولايات المتحدة لا تملك صديقا أفضل من إسرائيل"، فيما شكره هرتسوغ على "دعمه الثابت لإسرائيل".

وفي مايو/ أيار من العام ذاته، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في مقابلة صحفية، أن غراهام قال له إن "المحكمة الجنائية الدولية وجدت للتعامل مع إفريقيا وبلطجية مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وليس مع دول ديمقراطية مثل إسرائيل والولايات المتحدة".

ولم تقتصر مواقف غراهام على دعم إسرائيل، إذ كان من أبرز الأصوات الجمهورية الداعية إلى تشديد الضغوط على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وكان ترامب قد وافق في يناير/ كانون الثاني الماضي، على مشروع قانون لفرض عقوبات على الدول التي تشتري "النفط الروسي الرخيص"، مؤكدا أن التشريع يمنح الإدارة الأمريكية نفوذا كبيرا للضغط على دول مثل الصين والهند والبرازيل لوقف شراء النفط الروسي.

وقبل أعوام، تحديدا في مارس/ آذار 2022، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون قدمه غراهام يدين بوتين باعتباره "مجرم حرب"، ويدعو إلى إجراء تحقيق دولي في "الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا".

كما أثارت مواقفه تجاه إيران وكوبا جدلا واسعا، إذ لوح في يناير الماضي، بإمكانية تحرك عسكري أمريكي ضد كوبا، معتبرا أن "أيام" النظام الكوبي "باتت معدودة"، ومشيرا إلى أنه يأمل حدوث ذلك خلال العام الجاري.

وفي فبراير الماضي، ألمح إلى احتمال شن هجوم إسرائيلي أمريكي مشترك ضد إيران، مؤكدا أن إدارة ترامب تدرس المسارين الدبلوماسي والعسكري، وأنه لا يمانع إعطاء فرصة للدبلوماسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الإبقاء على خيار القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

وعلى امتداد أكثر من عقدين في مجلس الشيوخ وثلاثة عقود من مسيرته السياسية، ارتبط اسم غراهام بمواقف داعمة لسياسات التدخل الأمريكي في عدد من الملفات الدولية، ولاسيما تلك المتعلقة بإسرائيل وروسيا وإيران، ما جعله أحد أبرز الوجوه الجمهورية تأثيرا في ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي.