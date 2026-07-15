وفاة إسرائيلي أصيب بشظايا صاروخ إيراني قبل 3 أشهر موظف سابق في شركة "رافائيل" الإسرائيلية لتطوير وإنتاج الأسلحة، وفق إعلام عبري..

القدس/ الأناضول

أعلن إعلام عبري، الأربعاء، وفاة إسرائيلي متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ إيراني قبل 3 أشهر.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "توفي مايكل كاتس، 82 عاماً من حيفا، والذي أصيب بجروح خطيرة جراء صاروخ إيراني خلال عملية زئير الأسد (الحرب على إيران)، قبل 3 أشهر، متأثراً بجراحه".

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن كاتس أصيب بجروح خطيرة جراء قصف صاروخي باليستي إيراني مباشر استهدف مبنى في حيفا في 5 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت أنه موظف سابق في شركة "رافائيل" الإسرائيلية لتطوير وإنتاج الأسلحة.

وكان عدد من الإسرائيليين قتلوا وعشرات أصيبوا نتيجة سقوط صواريخ أو شظايا صواريخ أطلقت من إيران إبان الحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/ شباط.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا التوصل، في 14 يونيو/ حزيران 2026، عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان، إلى اتفاق من 14 بندا ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات.

ودخل الاتفاق، المعروفة باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو 2026 بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، واستؤنفت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أيام.

