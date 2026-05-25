وصول مركبة "شنتشو-23" الصينية إلى محطة "تيانغونغ" الفضائية

بكين/ الأناضول

وصل طاقم رواد فضاء صيني على متن مركبة "شنتشو-23"، إلى محطة "تيانغونغ" الفضائية التي أنشأتها الصين في مدار الأرض.

وأفادت وكالة برنامج الفضاء المأهول الصينية (CMSA)، في بيان مساء الأحد، أن مركبة "شنتشو-23" التي تقل رواد الفضاء كو يانغشو، وتشانغ تسييوان، ولاي كا-يينغ، التحمت بالوحدة الأساسية للمحطة الفضائية.

وأوضح البيان أن الرحلة استغرقت نحو 3 ساعات ونصف، حيث دخل الرواد إلى المحطة عقب انتقالهم من المركبة إلى الوحدة الأساسية.

والأحد، أطلقت مركبة "شنتشو-23" بواسطة صاروخ "لونغ مارش 2F" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

ومن المقرر أن يتسلم الطاقم الجديد مهامه من فريق "شنتشو-21" الذي أُرسل إلى المحطة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.