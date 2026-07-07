إسطنبول/ الأناضول

وصل كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الثلاثاء، إلى مدينة النجف للمشاركة في استقبال جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، في خبر مقتضب، أن الرئيس بزشكيان وصل إلى مطار النجف جنوبي العراق.

كما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، بوصول الزيدي إلى محافظة النجف للمشاركة في مراسم استقبال جثمان خامنئي.

والجمعة، بدأت إيران مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران، ضمن أسبوع حداد وتشييع يشمل مدنا إيرانية وعراقية، قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وقُتل خامنئي، الذي حكم إيران لنحو 36 عاما، في غارة أمريكية إسرائيلية استهدفته في اليوم الأول من الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، وتخوضان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.