وصفها بالناجحة.. البيت الأبيض ينشر فيديو لقمة الناتو بأنقرة

أنقرة / الأناضول

نشر البيت الأبيض فيديو عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة التركية أنقرة، تحت عنوان "قمة الناتو 2026 الناجحة".

وشارك البيت الأبيض، الجمعة، الفيديو عن القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف "الناتو" التي استضافتها أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبدأ الفيديو بلقطات لوصول ترامب إلى أنقرة ونزوله من الطائرة، واستقباله من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم استعرض مشاهد من اللقاء الثنائي بين الزعيمين.

وتضمن الفيديو لقطات من أعمال القمة، وبُثَّت في خلفيته مقتطفات من تصريحات ترامب خلال مؤتمره الصحفي في أنقرة.

وقال ترامب إنه أجرى لقاءات ثنائية "مثمرة جدا" مع الرئيس أردوغان، ونظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والسوري أحمد الشرع.

وأفاد في الفيديو بأن الولايات المتحدة باتت أقوى مما كانت عليه سابقا، مضيفا: "لقد كانت هذه قمة ناجحة جدا".