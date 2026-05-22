وسط الحصار الأمريكي.. إيران تعلن عبور 35 سفينة من مضيق هرمز

طهران / الأناضول

أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، أن 35 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط الحصار الأمريكي.

وبحسب التلفزيون الإيراني الرسمي، قالت قيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، إن 35 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وأخرى تجارية، عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة تحت تنسيق وحماية منها.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض إيران رسوما على العبور من مضيق هرمز لأنه "ممر مائي دولي".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي ردا على أسئلة صحفيين بشأن تقارير إعلامية أفادت بأن "إيران تجري مباحثات مع سلطنة عُمان لفرض رسوم على العبور التجاري من مضيق هرمز".

وشدد ترامب على أن مضيق هرمز يعد ممرا مائيا دوليا ويجب أن يبقى مفتوحا أمام العبور التجاري.

واعتبر أن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية "لا يزال قائما بالكامل وفعالا للغاية".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.