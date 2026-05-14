وسط أزمة طاقة عالمية.. انطلاق اجتماع وزراء خارجية "بريكس" بالهند

أنقرة/ الأناضول

انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وما نتج عنها من ضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وتستضيف الهند، الخميس والجمعة، وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة التي تضم 11 دولة.

وتأسست "بريكس" عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا أعضاء فيها.



ويحضر الاجتماع السفير الصيني لدى نيودلهي شو فايهونغ لعدم حضور وزير الخارجية وانغ يي، المتواجد في بكين بسبب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويُعقد الاجتماع في ظل تداعيات الحرب التي بدأت عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وما نتج عنها من ضغوط على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار المحروقات جراء الاضطرابات في مضيق هرمز.

